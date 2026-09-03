أمن الدولة يلاحق فوضى تسعير المولدات الكهربائية… ويوقف أحد أصحاب المولدات في الضاحية الجنوبية





نتيجةً لتفاقم فوضى التسعير في قطاع اشتراكات المولدات الكهربائية في جبل لبنان، نفّذت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٦، كشفًا على المولدات الكهربائية في منطقة الضاحية الجنوبية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتنظيم محاضر عدلية بحق المخالفين، بناءً على إشارة النيابة العامة المالية.



كما تم توقيف المدعو (ع.د)، أحد أصحاب المولدات في منطقة الأجنحة الخمسة – حي السلم، لإخلاله المتكرر بتعهده الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.



وأُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص