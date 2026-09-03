مرقص: الحكومة قرّرت المباشرة بجلسات يومية للموازنة ابتداءً من الثلثاء على أن يدرج ملفّ التفرّغ في جلسة الخميس

اعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، بان "الحكومة قرّرت المباشرة بجلسات الموازنة ابتداءً من الثلثاء بجلسات يوميّة، على أن يدرج ملفّ التفرّغ في جلسة الخميس".



اضاف: "وقرر مجلس الوزراء، أولاً، التأكيد على قراره السابق المتخذ في 13 آب 2026، المتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، والطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار والتي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تحوز ترخيصاً ولكنها تتجاوز حدود هذه التراخيص ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.وهذا هو الشق الأول المتعلق بالذين لا يملكون ترخيصاً أو تجاوزوا حدود تراخيصهم، أي التأكيد على هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل هذه الوزارات والإدارات".



وتابع: "أما في الشق الثاني المتعلق بالمؤسسات، أي المزارع والمسالخ التي تحوز تراخيص، فقد تقرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والبيئة والصحة والأشغال العامة، مهمتها دراسة التقرير المرفوع من قبل وزارة الزراعة والمتعلق بواقع هذه المزارع والمسالخ، في شقه المتعلق فقط بتلك الحائزة تراخيص وفقاً للأصول، والتي تراعي في عملها الإجراءات والمعايير المفروضة كافة، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه.وقد أخذ هذا البند حيزاً كبيراً من النقاش".