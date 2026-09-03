الجيش الإسرائيليّ: استكمال تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر

أشارت المتحدّثة باسم الجيش الإسرائيليّ إيلا واوية إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ استكمل تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر ويعمل على تحييدها".



وقالت واوية، عبر منصّة "إكس": "عملت قوات الفرقة 36 خلال الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية. وحققت سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها، وطهّرت المنطقة من المخربين، حيث تم القضاء على بعضهم وفرّ آخرون من المنطقة".



وأضافت: "لا يزال النشاط الرامي إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض التي تم تطهيرها من المخربين مستمرًا. وبعد انتهاء النشاط، سيعيد الجيش الإسرائيليّ الانتشار دفاعيًا وفقًا لتقييم الوضع".

تابعت: "نفّذ المخربون الذين كانوا داخل البنى التحتية مخططات إرهابية ضد إسرائيل وجيشها. وعقب النشاط في هذه المسارات خلال الأسابيع الأخيرة، تم تحييد القدرة على تنفيذ مخططات إرهابية ضد مواطني إسرائيل والجيش الإسرائيليّ انطلاقًا من هذه المسارات. وقد عُثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات، وغرف للوسائل القتالية، وغرف مولدات، وغرف مكوث، ومرافق استحمام ومطبخ، ما مكّن المخربين من إدارة القتال والمكوث فيها لفترات طويلة. وهذه بنية تحتية استراتيجية بُنيت على مدار عقدين، وتم تمويلها والتخطيط لها من قبل النظام الإيراني".



وختمت: "يُواصل الجيش الإسرائيليّ العمل على تطهير المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ولن يسمح لحزب الله بالدفع بمخططات ضدها. وسيُواجَه بقوة أي محاولة من جانب حزب الله لتنفيذ نشاط ضد الجيش الإسرائيليّ، كما يُواصل التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".