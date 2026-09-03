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الصدي: مشكورة الكويت قيادة وشعبا على وقوفها مرة جديدة إلى جانب لبنان وشعبه

أخبار لبنان
2026-09-03 | 13:58
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الصدي: مشكورة الكويت قيادة وشعبا على وقوفها مرة جديدة إلى جانب لبنان وشعبه
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الصدي: مشكورة الكويت قيادة وشعبا على وقوفها مرة جديدة إلى جانب لبنان وشعبه

كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي، على منصة "أكس": "مشكورة دولة الكويت قيادة وشعباً على وقوفها مرة جديدة إلى جانب لبنان وشعبه، وهي التي لطالما كانت سندا لنا. فقد فوضني مجلس الوزراء متابعة العرض الكويتي القائم على منح لبنان باخرة نفط مجانية مقابل شراء باخرة بسعرها الفعلي".

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