السفير الفرنسي الجديد اكد إلتزام بلاده الراسخ بالوقوف إلى جانب لبنان

كتب السفير الفرنسي الجديد باتريك دوريل عبر حسابه على منصة "اكس": "يسرّني ويشرّفني أن أكون قد قدّمتُ اليوم أوراق إعتمادي إلى الرئيس جوزاف عون.



وإنّي لأُدرك تماماً الشرف الذي حَظيتُ به بتمثيل فرنسا في لبنان. ويسعدني أن أعمل، إلى جانب اللبنانيين، على الحفاظ على حيويّة الروابط التي تجمع بين بلدينا وتعزيزها أكثر فأكثر.



‏اللقاء الأول مع رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري ‏تناول اللقاء تعزيز الشراكة الفرنسية-اللبنانية في مواجهة التحديات التي يمرّ بها لبنان، وضرورة توطيد سيادته وثبات مؤسساته.



و‏مع رئيس مجلس الوزراء السيد نواف سلام، تطرّقنا إلى أولويات حكومته والإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان،‏ كما أجرينا جولة أفق حول التعاون بين بلدَينا. ‏وقد جدّدتُ له تأكيد إلتزام فرنسا الراسخ بالوقوف إلى جانب لبنان".