الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان: الظرف السياسي للبلد اليوم معقد للغاية والشعارات الفارغة لا تفيد

أخبار لبنان
2026-09-04 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان: الظرف السياسي للبلد اليوم معقد للغاية والشعارات الفارغة لا تفيد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المفتي قبلان: الظرف السياسي للبلد اليوم معقد للغاية والشعارات الفارغة لا تفيد

ألقى المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى أن "الظرف السياسي للبلد اليوم معقد للغاية، لأن السلطة الحالية تعيش عقدة الحقد والانتقام من أكثر من نصف الشعب اللبناني، وتتعامل مع الجنوب والضاحية والبقاع وكأنها مناطق معادية، وجراء ذلك فهي تقود سياسات حصار وتتبع وجمع معلومة وكمائن مختلفة تتعلّق بأكثر من نصف مساحة لبنان وأكثر من نصف شعبه، فقط لأن هذه السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها من خلال مشروع ينال من صميم المصالح الوطنية والتأسيسية".

ووجه المفتي قبلان خطابه للسلطة التنفيذية:"إن دور الدولة ليس المحافظة على كارتيلات المصارف ومقاولي السلطة وصفقات الأمن وأوكار الإعلام المتصهين وضرب السلم الأهلي وتحويل الدولة إلى وكيل مصالح أمريكية، بل دورها منوط بقدرة البلد ومصالحه وسيادته وأمن شعبه وأسواقه وموارده وتقديماته المتنوعة وما يلزم لانتشال هذه الدولة من أخطر أزمة تطال شروط وجود الوطن وقدرة بقائه".

وأضاف: "فالوطن مواطن وابن الجنوب في هذه اللحظات هو الوطن  الذي يكشف زيف السلطة وفشلها وسقوطها، وخسارة الدولة في الجنوب خسارة للسلطة ولوجودها، لأن السلطة بالمعايير الوطنية هي سيادة وخدمات وطنية وإنقاذية وإغاثية ودفاعية لا ارتزاق ونهب وسمسرة وشركات شخصية، لأن ما تقوم به هذه السلطة هو عين الارتزاق والفشل والتمزيق الوطني".

وتابع: "نعم بالعدل الوطني والتضامن والسيادة والتنمية يبنى لبنان، وليس بعداوة الجنوب والضاحية والبقاع وضرب الروابط الوطنية والعائلة اللبنانية وتطويب الأمن للصهاينة وتحويل الدولة إلى مزرعة قرارات اعتباطية".

وتوجه الى "هذه السلطة": "الشعارات الفارغة لا تفيد، ولقد شبعناها منذ عشرات السنين وكفى، والدولة التي تتهرب من جبهات الجنوب ليست دولة وقد عشناها وكفى، والسلطة التي ترهن قرارها السياسي والأمني والسيادي لواشنطن وغيرها ليست شرعية، بل تصبح عدواً لبلدها وشعبها، والسلطة التي تروج لفكرة أن الدولة ضمانة البلد وتمنع الجيش من الدفاع عن جنوب وطنه يلزمها وجود دولة أولاً، لأن الدولة اليوم تعمل لصالح التزامات تتعارض مع صميم مفهوم الدولة، فما لدينا اليوم سلطة فاشلة ومتكاسلة وغريبة عن بلدها وناسها وتعمل لصالح اتفاق الإطار الذي باع وطوّب الأمن والسيادة لصالح تل أبيب الإرهابية".

واعتبر المفتي قبلان أن "المنطقة اليوم منقسمة بشدة، والشرق الأوسط مكشوف أمام تحولات جذرية، واللوبي الإقليمي التابع لواشنطن يعيش تحت ضغط النزيف، وصورة إسرائيل الإرهابية جزء من هزيمة واشنطن النوعية، فطبيعة المنطقة كلها تتغير بقوة، ومصلحة العرب والمسلمين مع إيران لا مع أميركا".

وختاما، أكد المفتي قبلان أن "لبنان لا يمكن أن يكون خارج المصالح الإقليمية السيادية التي تتعارض بشدة مع مصالح واشنطن وتل أبيب في المنطقة".
 

أخبار لبنان

قبلان:

الظرف

السياسي

للبلد

اليوم

للغاية

والشعارات

الفارغة

LBCI التالي
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد
مخزومي: عودة أربعة أسرى لبنانيين ترفع عدد العائدين إلى خمسة والمطلوب توسيع التنسيق ليشمل ملف الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-19

المفتي قبلان: لا للتفريط بالمصالح السيادية وحذارِ من ضرب الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-24

المفتي قبلان استقبل وفد "اللقاء الوطني" الجبري : الوضع الراهن يستدعي جهودا جبارة لإنقاذ لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-19

المفتي قبلان: المنطقة فوق برميل بارود ولا شيء أخطر على لبنان من الحقد والتحريض والترويج للفتنة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-18

بري عرض مع المفتي قبلان للأوضاع العامة واستقبل غراسيا القزي والمجلس البلدي لبيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

التربية فتحت باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الثانية في أربعة اختصاصات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

عبور قافلة الصليب الاحمر التي تقل الاسرى الاربعة المحررين باتجاه ثكنة بنوا بركات في صور...

LBCI
أخبار لبنان
07:38

بري إستقبل المدعي العام التمييزي ومجلس ادارة الضمان ووفدا من مجلس الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:32

وزارة الثقافة تتسلّم قطعاً من توابيت رصاصية رومانية هُرّبت بشكل غير قانوني من صور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:21

وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

عبور قافلة الصليب الاحمر التي تقل الاسرى الاربعة المحررين باتجاه ثكنة بنوا بركات في صور...

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-31

بيسنت لسي.إن.بي.سي: ما نتفق عليه مع الصين بشأن إيران أكثر مما نختلف فيه

LBCI
رياضة
2026-04-27

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يستضيف بايرن ميونيخ غدًا الثلاثاء في قمة نارية مرتقبة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

عبور قافلة الصليب الاحمر التي تقل الاسرى الاربعة المحررين باتجاه ثكنة بنوا بركات في صور...

LBCI
أخبار لبنان
06:30

شقير من معبر العبودية: نسعى مع الإخوة السوريين إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة

LBCI
أخبار لبنان
06:21

وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد

LBCI
أخبار لبنان
04:11

وزير الدفاع الاسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية تعزز "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:08

كاميرا الـLBCI ترصد عمليات تجديد معبر العبودية الحدودي...

LBCI
أخبار دولية
01:59

فانس: نحقق في قصف حفل زفاف إيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الـLBCI تواكب من ليبيا فعاليات افتتاح جامعة بنغازي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

على وقع الحرب… ماذا حلّ بموسم الأعراس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

فقط في لبنان.... للطريق قوانينها الخاصة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:53

الجيش الإسرائيليّ: استكمال تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
أخبار لبنان
08:48

مكتب نتنياهو: الإفراج عن خمسة مواطنين لبنانيين كانوا قد اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 4-9-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

على وقع الحرب… ماذا حلّ بموسم الأعراس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

اللبوة حزينة على الاسد في zoo الحازمية... فكيف مات؟

LBCI
خبر عاجل
10:11

معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي

LBCI
أخبار لبنان
06:30

حركة المطار في آب الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More