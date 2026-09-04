مخزومي: عودة أربعة أسرى لبنانيين ترفع عدد العائدين إلى خمسة والمطلوب توسيع التنسيق ليشمل ملف الجنوب

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "كما أملنا، أثمرت الجهود سريعاً، ولم تكن عودة مالك غازي الخطوة الأخيرة، بعد أن عاد صباح اليوم أربعة أسرى لبنانيين آخرين من إسرائيل، بمواكبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع عدد العائدين إلى خمسة. وهذا يؤكد ما قلناه: التنسيق الذي يخدم لبنان واللبنانيين هو الذي يمرّ عبر الدولة ومؤسساتها، وبالتعاون مع أصدقاء لبنان وحلفائه، وفي طليعتهم الولايات المتحدة الأميركية".



وأضاف: "نجدد التقدير للسفير ميشال عيسى على جهوده في إنجاز هذه العملية. والمطلوب توسيع هذا التنسيق ليشمل كل ملف الجنوب حتى إقفاله، لمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين وحدهم، وتمكين الجيش من إنجاز مهمته في بسط سلطته على كامل الأرض، فلا ميليشيا بعد اليوم، والسلاح للجيش وحده".

