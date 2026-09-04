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اجتماع سياحي لبناني ـ يوناني رفيع المستوى في أثينا لتعزيز التعاون وتوسيع الحضور في السياحة الأوروبية

أخبار لبنان
2026-09-04 | 07:30
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اجتماع سياحي لبناني ـ يوناني رفيع المستوى في أثينا لتعزيز التعاون وتوسيع الحضور في السياحة الأوروبية
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اجتماع سياحي لبناني ـ يوناني رفيع المستوى في أثينا لتعزيز التعاون وتوسيع الحضور في السياحة الأوروبية

عُقد أمس اجتماع سياحي لبناني يوناني رفيع المستوى في مقر الاتحاد اليوناني لوكالات السفر والسياحة (FedHATTA)  في أثينا، بمشاركة رئيس الاتحاد اليوناني لوكالات السفر ليساندروس تسيليديس، ورئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، ورئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود عبر تقنية «Zoom»، والمديرة العامة لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان ناتالي أبو شقرا.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون السياحي بين لبنان واليونان، وتوسيع انخراط لبنان في شبكات السياحة الأوروبية وشرق المتوسط، ولا سيما من خلال الاتحاد الأوروبي لجمعيات وكالات السفر والسياحة (ECTAA)، ومنصةEMTTAAS – East Mediterranean Travel & Tourist Agents Associations Synergies..
وبحث المجتمعون في إطلاق لقاءات أعمال مباشرة بين المهنيين السياحيين في البلدين، وتنظيم رحلات تعريفية متبادلة، تبدأ بإمكان استضافة وكلاء السفر ومنظمي الرحلات اليونانيين في لبنان، على أن تتبعها زيارات لمهنيين لبنانيين إلى أثينا وأتيكا ووجهات يونانية أخرى. كما تناول البحث تطوير برامج سياحية مشتركة تجمع بين لبنان واليونان.
وخلال الاجتماع، وجّه تسيليديس دعوة إلى الأشقر وعبود للمشاركة في اجتماع ECTAA  المقرر عقده في مدينة سالونيك اليونانية من 9 إلى 12 كانون الأول 2026، إلى جانب المشاركة في المعرض السياحي المرافق للاجتماع، مع إمكان مشاركة لبنان كعارض. كما دعا إلى انضمام نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان إلى ECTAA  بصفة عضو حليف (Allied Member).
من جهته، أكد الأشقر ضرورة ترجمة العلاقات المؤسساتية إلى زيادة فعلية في الحركة السياحية، وإلى فرص أعمال ملموسة وقابلة للقياس، مجدداً استعداد القطاع السياحي الخاص اللبناني للانخراط بفاعلية في مسار التعاون السياحي الإقليمي والأوروبي.
بدوره، رحّب عبود بالتعاون السياحي بين لبنان واليونان، مشيراً إلى أن اليونان تشكل وجهة سياحية أساسية للبنانيين، ومشدداً على ضرورة تطوير العلاقات السياحية الثنائية في الاتجاهين، فضلاً عن إعادة الانخراط المشترك في تطوير السياحة المتوسطية وإحياء مشروع طريق الفينيقيين.
ومن أبرز نتائج الاجتماع، الاتفاق على العمل لإعداد مذكرة تفاهم بين نقابة الفنادق ونقابة مكاتب السياحة والسفر في لبنان وبين  وFedHATTA، بهدف إنشاء إطار رسمي ومستدام للتعاون بين الجانبين، يشمل تنظيم لقاءات أعمال B2B، والرحلات التعريفية المتبادلة، والترويج السياحي المشترك، وتطوير برامج سياحية ثنائية ومتعددة الوجهات بين لبنان واليونان، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية.

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