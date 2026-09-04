وزارة الثقافة تتسلّم قطعاً من توابيت رصاصية رومانية هُرّبت بشكل غير قانوني من صور

اعلنت وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار تسلمها قطعًا من توابيت رصاصيه تعود الى العصر الروماني وذلك عبر قنصلية لبنان في نيويورك بشخص القنصل العام طلال ضاهر .







وجاء في بيان للوزارة:"ان هذه القطع تم تهريبها بشكل غير قانوني من مدينة صور واستعيدت بعد متابعة من المديرية العامة للاثار المولجة حماية الممتلكات الثقافية وبالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)".







هذا ومن المتوقع ان يتم تسليم هذه القطع الى وزارة الثقافة-المديرية العامة للآثار في وقت لاحق .