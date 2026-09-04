الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي استقبل السفير الفرنسي ووفوداً وشخصيات في الديمان واكد أهمية العلاقات اللبنانية-الفرنسية ودعم العائلات والشباب وتكريم الأم دومينيك الحلبي

أخبار لبنان
2026-09-04 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي استقبل السفير الفرنسي ووفوداً وشخصيات في الديمان واكد أهمية العلاقات اللبنانية-الفرنسية ودعم العائلات والشباب وتكريم الأم دومينيك الحلبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الراعي استقبل السفير الفرنسي ووفوداً وشخصيات في الديمان واكد أهمية العلاقات اللبنانية-الفرنسية ودعم العائلات والشباب وتكريم الأم دومينيك الحلبي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك دوريل، ترافقه زوجته ناصيرا والمستشارة السياسية في السفارة رافاييل.



في مستهل اللقاء، شكر السفير دوريل البطريرك الراعي على استقباله وأشار الى "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا، والصداقة التي تربط الشعبين، ولا سيما الروابط التاريخية بين فرنسا والموارنة، إضافة إلى أهمية استمرار التعاون ودعم المؤسسات اللبنانية".



بدوره، رحب البطريرك الراعي بالسفير دوريل، متمنيًا له التوفيق في مهمته الديبلوماسية، ومعربًا عن" تقديره للعلاقات اللبنانية–الفرنسية وللاهتمام الذي توليه فرنسا للبنان وشعبه".



البطريرك الراعي كان استقبل صباحا السيد وائل الأسعد، وعرض معه عددًا من الشؤون الاجتماعية والحياتية التي تشغل العائلات اللبنانية، وما يواجهه المواطنون والشباب من تحديات في حياتهم اليومية، وسط تأكيد أهمية التضامن والمحافظة على روح التواصل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع.



ثم استقبل البطريرك وفدًا من" تيار المردة،" في زيارة جرى خلالها الاطمئنان إلى صحته، والتعبيرعن التقدير له ولمواقفه الداعية إلى المحبة والتلاقي.



وشكل اللقاء مناسبة للتداول في عدد من الشؤون الاجتماعية والإنسانية، ولا سيما أوضاع العائلات والشباب والحاجة إلى تعزيز المبادرات التي تخدم الإنسان وتساعده على مواجهة الظروف الصعبة.



بعدها استقبل وفد راعوية المرأة، بحضور النائب البطريركي المطران الياس نصار و المطران جوزيف نفاع، والأم نزهة خوري، ومسؤولة الراعوية السيدة ميرنا مزوّق، وعددا من الراهبات والسيدات، في لقاء خُصص لتكريم الأم دومينيك الحلبي تقديرًا لمسيرتها الطويلة في خدمة المرأة في الكنيسة والمجتمع.



وتحدثت مزوّق عن مسيرة راعوية المرأة وانتقال مسؤولية متابعتها من الأم دومينيك، مؤكدة أن "تسلّمها الشعلة يشكل استمرارية لنهج من الخدمة والعمل أسهم في تعزيز حضور المرأة في مختلف الأبرشيات".



بدورها، استذكرت الأم دومينيك البدايات الأولى للراعوية ومشاركتها في المجمع البطريركي الماروني، وما رافق نمو هذه المسيرة من دعم وتشجيع من البطريرك الراعي، معربة عن "شكرها لله والكنيسة والأساقفة والسيدات اللواتي شاركنها سنوات العمل"، ومؤكدة أن "ما جمعهن كان محبة الكنيسة وروح الفرح والخدمة وصون كرامة المرأة ورسالتها".



وشكر البطريرك الراعي الأم دومينيك على عطائها، متمنيًا عليها "مواصلة مرافقة الراعوية بخبرتها وحضورها"، ومؤكدًا أن "تكريمها ليس نهاية لمسيرتها، بل استمرار لها"، وقال: "لقاؤنا لقاء بداية وليس لقاء ختام".



وفي ختام اللقاء، قدّم  الراعي إلى الأم دومينيك الحلبي بركة رسولية من قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، قبل التقاط الصورة التذكارية، والتوقيع على السجل الذهبي التكريمي الام دومينيك.

أخبار لبنان

استقبل

السفير

الفرنسي

ووفوداً

وشخصيات

الديمان

أهمية

العلاقات

اللبنانية-الفرنسية

العائلات

والشباب

وتكريم

دومينيك

الحلبي

LBCI التالي
البستاني يدعو وزارة الإقتصاد الى إعلان حال طوارئ اقتصادية والإستعانة بالقوى الأمنية والجيش لضبط مخالفات أصحاب المولّدات
التربية فتحت باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الثانية في أربعة اختصاصات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-08

الراعي تفقّد مشاريع استصلاح أراضي البطريركية في الديمان وأكد أهمية الاستثمار في الأرض وصون مواردها

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-03

الراعي استقبل السفير الفرنسي في زيارة وداعية: لبنان سيبقى يقدّر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

وزير العدل استقبل السفير السعودي وأكد أهمية التعاون الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-22

منسى بحث مع سفير أوستراليا في تطوير العلاقات واستقبل وفدا من عائلات العسكريين الشهداء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:44

مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-09-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

أنت صاحب مولّد؟ هذا التقرير لك... وللمواطن أيضاً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
أخبار دولية
13:09

عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول

LBCI
عالم الطبخ
13:43

سمكة حرّة مع صلصة الطحينة…نكهة لبنانية مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كواليس الموركس دور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بنغازي تنهض… ومن قلب الحرب الليبية يولد المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد ملف طيور المطار: لجنة للتنفيذ... ولماذا لا تُقفل المزارع والمسالخ فوراً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

أنت صاحب مولّد؟ هذا التقرير لك... وللمواطن أيضاً!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:30

حركة المطار في آب الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 4-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
06:21

وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد

LBCI
آخر الأخبار
03:51

وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
02:35

الحرارة مستقرة والرطوبة مرتفعة

LBCI
أخبار لبنان
04:55

عون أعرب عن شكره للمساعي التي أدت الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين: هذه الخطوة الاولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته

LBCI
أخبار لبنان
04:08

كاميرا الـLBCI ترصد عمليات تجديد معبر العبودية الحدودي...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More