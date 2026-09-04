الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البستاني يدعو وزارة الإقتصاد الى إعلان حال طوارئ اقتصادية والإستعانة بالقوى الأمنية والجيش لضبط مخالفات أصحاب المولّدات
أخبار لبنان
2026-09-04 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البستاني يدعو وزارة الإقتصاد الى إعلان حال طوارئ اقتصادية والإستعانة بالقوى الأمنية والجيش لضبط مخالفات أصحاب المولّدات
دوّن النائب فريد البستاني رئيس لجنة الإقتصاد النيابية على حسابه على منصّة "اكس": "فواتير المولدات عن شهر آب جاءت في حالات كثيرة مضخّمة بشكل غير مسبوق، مستغلّة ارتفاع سعر المازوت على حساب المواطن.
أدعو وزارة الاقتصاد إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية في هذا الملف، وتشديد الرقابة والاستعانة بالجيش والقوى الأمنية لضبط المخالفين.
لجنة الإقتصاد النيابية تتابع هذا الملف من كثب وبدأت بإتخاذ بعض الإجراءات وستجتمع بشكل طارئ يوم الأربعاء في 9 أيلول، لمناقشة هذه المواضيع مع معالي وزير الاقتصاد، للوصول الى حلول ناجعة لحماية المواطنين.
لا يجوز أن تتحوّل أزمة الكهرباء إلى باب لاستغلال الناس. حماية المواطن مسؤولية الدولة بكلّ اجهزتها".
أخبار لبنان
وزارة
الإقتصاد
إعلان
طوارئ
اقتصادية
والإستعانة
بالقوى
الأمنية
والجيش
مخالفات
أصحاب
المولّدات
التالي
أكاديمية بشير الجميل تخرّج دفعتها الثانية عشرة دورة الراحل زاهي بستاني: وفاءٌ للثوابت وتكريمٌ لجيل المقاومة
الراعي استقبل السفير الفرنسي ووفوداً وشخصيات في الديمان واكد أهمية العلاقات اللبنانية-الفرنسية ودعم العائلات والشباب وتكريم الأم دومينيك الحلبي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:37
وزارة الاقتصاد وبمؤازة من امن الدولة تسطر محاضر ضبط بحق اصحاب المولدات المخالفة في بيروت
آخر الأخبار
11:37
وزارة الاقتصاد وبمؤازة من امن الدولة تسطر محاضر ضبط بحق اصحاب المولدات المخالفة في بيروت
0
اقتصاد
2026-09-01
مصلحة اقتصاد الجنوب سطرت محاضر ضبط واستدعاء اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة
اقتصاد
2026-09-01
مصلحة اقتصاد الجنوب سطرت محاضر ضبط واستدعاء اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة
0
اقتصاد
2026-09-02
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
اقتصاد
2026-09-02
حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: 11 مخالفة شمالا واستدعاءات جنوبا
0
آخر الأخبار
06:14
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات وسنكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط للمولدات المخالفة
آخر الأخبار
06:14
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات وسنكثف عمليات الكشف وتنظيم محاضر الضبط للمولدات المخالفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-09-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-09-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
أنت صاحب مولّد؟ هذا التقرير لك... وللمواطن أيضاً!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
أنت صاحب مولّد؟ هذا التقرير لك... وللمواطن أيضاً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
0
أخبار دولية
13:09
عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"
أخبار دولية
13:09
عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
0
عالم الطبخ
13:43
سمكة حرّة مع صلصة الطحينة…نكهة لبنانية مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
13:43
سمكة حرّة مع صلصة الطحينة…نكهة لبنانية مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كواليس الموركس دور
تقارير نشرة الاخبار
13:41
كواليس الموركس دور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بنغازي تنهض… ومن قلب الحرب الليبية يولد المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بنغازي تنهض… ومن قلب الحرب الليبية يولد المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد ملف طيور المطار: لجنة للتنفيذ... ولماذا لا تُقفل المزارع والمسالخ فوراً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد ملف طيور المطار: لجنة للتنفيذ... ولماذا لا تُقفل المزارع والمسالخ فوراً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
أنت صاحب مولّد؟ هذا التقرير لك... وللمواطن أيضاً!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
أنت صاحب مولّد؟ هذا التقرير لك... وللمواطن أيضاً!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:30
حركة المطار في آب الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام
أخبار لبنان
06:30
حركة المطار في آب الأكثر ارتفاعاً منذ بداية العام
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-9-2026
4
أخبار لبنان
06:21
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد
أخبار لبنان
06:21
وزير الاقتصاد: ارتفاع سعر المازوت عالميًا بـ91% وهذا لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية للمولدات والإجراءات ستصل الى مصادرة المولد
5
آخر الأخبار
03:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
آخر الأخبار
03:51
وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
6
حال الطقس
02:35
الحرارة مستقرة والرطوبة مرتفعة
حال الطقس
02:35
الحرارة مستقرة والرطوبة مرتفعة
7
أخبار لبنان
04:55
عون أعرب عن شكره للمساعي التي أدت الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين: هذه الخطوة الاولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته
أخبار لبنان
04:55
عون أعرب عن شكره للمساعي التي أدت الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين: هذه الخطوة الاولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته
8
أخبار لبنان
04:08
كاميرا الـLBCI ترصد عمليات تجديد معبر العبودية الحدودي...
أخبار لبنان
04:08
كاميرا الـLBCI ترصد عمليات تجديد معبر العبودية الحدودي...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More