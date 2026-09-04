البستاني يدعو وزارة الإقتصاد الى إعلان حال طوارئ اقتصادية والإستعانة بالقوى الأمنية والجيش لضبط مخالفات أصحاب المولّدات

دوّن النائب فريد البستاني رئيس لجنة الإقتصاد النيابية على حسابه على منصّة "اكس": "فواتير المولدات عن شهر آب جاءت في حالات كثيرة مضخّمة بشكل غير مسبوق، مستغلّة ارتفاع سعر المازوت على حساب المواطن.



أدعو وزارة الاقتصاد إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية في هذا الملف، وتشديد الرقابة والاستعانة بالجيش والقوى الأمنية لضبط المخالفين.



لجنة الإقتصاد النيابية تتابع هذا الملف من كثب وبدأت بإتخاذ بعض الإجراءات وستجتمع بشكل طارئ يوم الأربعاء في 9 أيلول، لمناقشة هذه المواضيع مع معالي وزير الاقتصاد، للوصول الى حلول ناجعة لحماية المواطنين.



لا يجوز أن تتحوّل أزمة الكهرباء إلى باب لاستغلال الناس. حماية المواطن مسؤولية الدولة بكلّ اجهزتها".