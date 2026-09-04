سلام: الإطار التفاوضي واضح... انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة هدفنا

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى، يرافقه إريك ترايغر من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، وروي عوابدة، العضو المهني الرفيع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.



وتم البحث في الوضع في الجنوب، والمسار التفاوضي، والدعم الأميركي للجيش اللبناني.



وشدّد الرئيس سلام على أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو هدفنا في المفاوضات، إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.