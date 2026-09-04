اجتماع للمجلس الأعلى للخصخصة تناول الخطوات المطلوبة لتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، حضره وزراء الطاقة والمياه جو الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين زير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العدل عادل نصار، العمل محمد حيدر، ,الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، وعضو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سورينا مرتضى.

وتناول الاجتماع الخطوات المطلوبة لتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة، في إطار مسار إصلاح قطاع الكهرباء، الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها، بما يشمل إنشاء الشركة الجديدة، وحفظ حقوق العاملين في المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية، واستكمال تقييم أصول مؤسسة كهرباء لبنان ونقلها.

وتندرج هذه الخطوات ضمن العمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتعزيز استدامته المالية وتحسين مستوى الخدمة واسترداد الكلفة، بما يمهد للمراحل اللاحقة من إعادة تنظيم القطاع، ويسهم في معالجة أزماته المتراكمة وزيادة قدرته على تأمين التغذية الكهربائية بصورة مستدامة.