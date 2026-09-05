مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "إن صحّ خبر سقوط تلة علي الطاهر، فهذا يعني أنكم فضّلتم تسليمها لإسرائيل على تسليمها إلى الجيش اللبناني، جيشكم وجيش جميع اللبنانيين. أيّ منطق وأيّ عقل يمكن أن يتقبّلا ذلك؟".



وسأل: "ماذا فعل سلاحكم؟ منع الجيش من دخول أرضه، ولم يمنع إسرائيل من احتلالها. هل هذا هو مشروعكم للبنان؟ أن تحتكروا السلاح والقرار، فيما يخسر أهل جبل عامل أرضهم ويدفع شيعة الجنوب من بيوتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم؟".



وقال مخزومي: "سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان. كفى… لقد طفح الكيل، ولم يعد اللبنانيون يحتملون".