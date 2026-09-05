مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"

إن صحّ خبر سقوط تلة علي الطاهر، فهذا يعني أنكم فضّلتم تسليمها لإسرائيل على تسليمها إلى الجيش اللبناني، جيشكم وجيش كل اللبنانيين. أيّ منطق وأيّ عقل يمكن أن يتقبّلا ذلك؟
ماذا فعل سلاحكم؟ منع الجيش من دخول أرضه، ولم يمنع إسرائيل من احتلالها. هل هذا هو مشروعكم للبنان؟ أن تحتكروا…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 5, 2026
إن صحّ خبر سقوط تلة علي الطاهر، فهذا يعني أنكم فضّلتم تسليمها لإسرائيل على تسليمها إلى الجيش اللبناني، جيشكم وجيش كل اللبنانيين. أيّ منطق وأيّ عقل يمكن أن يتقبّلا ذلك؟
ماذا فعل سلاحكم؟ منع الجيش من دخول أرضه، ولم يمنع إسرائيل من احتلالها. هل هذا هو مشروعكم للبنان؟ أن تحتكروا…