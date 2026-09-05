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العميد مصباح خليل للـLBCI: الجمارك عانت نقصًا في العديد والتجهيزات... وخطة لتحديث الإدارة على مدى 3 سنوات

أخبار لبنان
2026-09-05 | 04:13
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العميد مصباح خليل للـLBCI: الجمارك عانت نقصًا في العديد والتجهيزات... وخطة لتحديث الإدارة على مدى 3 سنوات
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العميد مصباح خليل للـLBCI: الجمارك عانت نقصًا في العديد والتجهيزات... وخطة لتحديث الإدارة على مدى 3 سنوات

أكد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل أن الجمارك عانت ما عانته سائر المؤسسات من نقص في العديد والتجهيزات.

وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الجمارك فيها طاقات وعناصر بشرية مهمة، والمشكلة الأساسية التي عانت منها هي أنها وصلت إلى مرحلة لم تتمكن فيها من مواكبة التطوّر على المستوى الجمركي العالمي، وعلى صعيد الأداء الداخلي.

ولفت خليل الى أن الترهّل الذي أصاب مؤسسات الدولة انعكس أيضا على الجمارك، قائلا: "بدأنا بورشة متكاملة تبدأ من العنصر البشري وصولًا إلى العامل الإلكتروني".
 
 
وأكد خليل أن النقص البشري في الجمارك كبير، قائلا: "بدأنا بوضع خطة للتطوع إن كان في الكادر المدني أو الكادر الأمني".

وأضاف: "سنفتح دورة للتطوع خلال فترة قريبة جدا. وطلبنا 300 عنصر متطوع لصالح الضابطة الجمركية".
 

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأعلى للجمارك أن مرفأ بيروت مضبوط مئة في مئة من الناحية الجمركية. وقال: "العناصر والمراقبون يقومون بواجباتهم على أكمل وجه إن كان في مطار بيروت أو في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس". 
 
 
وتحدث العميد مصباح خليل عن الخطة الإستراتيجية لتحديث ادارة الجمارك، مشيرا الى أن الخطة وضعت لثلاث سنوات، أي لعام 2026 وعام 2027 وعام 2028. ولفت الى وجود 7 غايات استراتيجية يريدون تحقيقها.
 

أخبار لبنان

مصباح خليل

الجمارك

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