"الأشغال": بدء أعمال تدعيم على أوتوستراد ضهر البيدر – الحازمية في محلة الفياضية اعتبارًا من صباح الاثنين

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل بدء تنفيذ أعمال تدعيم على الأوتوستراد الدولي ضهر البيدر – الحازمية، في محلة الفياضية بالقرب من مفرق وزارة الدفاع الوطني، مقابل محطة ميدكو، على المسلك الشمالي باتجاه بيروت، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الاثنين في 7 أيلول.



وأشارت الى أنه نظرًا إلى طبيعة الأشغال التي تستدعي تثبيت آليات التدعيم على الطريق، وبعد التنسيق مع محافظ جبل لبنان ومفرزة سير بعبدا، سيتم إقفال عدد من المسارب في موقع الأشغال، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة المرور في المحلة.



وأفادت بأنه من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من الأشغال نحو ثلاثة أسابيع.



ودعت وزارة الأشغال المواطنين وسائقي المركبات إلى التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبالإشارات والإرشادات الموضوعة في موقع الأشغال، بما يساهم في إنجاز الأعمال ضمن المهل المحددة، والحفاظ على السلامة العامة وتأمين انسيابية الحركة المرورية.