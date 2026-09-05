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الأشغال: انطلاق أعمال التأهيل على طريق ضهر البيدر من محول حمّانا إلى حاجز الدرك ومن هدوان إلى مفرق قب الياس وتذكير بإجراءات السير
أخبار لبنان
2026-09-05 | 07:19
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الأشغال: انطلاق أعمال التأهيل على طريق ضهر البيدر من محول حمّانا إلى حاجز الدرك ومن هدوان إلى مفرق قب الياس وتذكير بإجراءات السير
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن أعمال تعبيد وتزفيت وتأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة انطلقت صباح اليوم السبت في 5 أيلول 2026، في المواقع الآتية:
* من محول حمّانا ولغاية حاجز الدرك.
* من هدوان ولغاية مفرق قب الياس.
وذكرت الوزارة بإجراءات السير المعتمدة خلال فترة تنفيذ الأشغال:
من بيروت إلى البقاع: تُحوّل حركة السير من محول صوفر باتجاه ترشيش – زحلة عبر طريق صوفر القديم – حمّانا، من الساعة الخامسة فجرًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.
من البقاع إلى بيروت: تبقى حركة السير طبيعية عبر شتورة – ضهر البيدر – المديرج – صوفر.
الشاحنات وشاحنات النقل والبيك آب: يُمنع مرورها في الاتجاهين نهارًا، ويُسمح بمرورها من الساعة الخامسة والنصف عصرًا حتى الخامسة فجرًا.
ودعت الوزارة المواطنين وسائقي المركبات إلى التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات الموضوعة في مواقع الأشغال، حفاظًا على السلامة العامة وتأمين انسيابية حركة السير.
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