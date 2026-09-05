الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Miss World
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عزالدين من البابلية: السلطة السياسية فقدت مصداقيتها وأهليتها
أخبار لبنان
2026-09-05 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
عزالدين من البابلية: السلطة السياسية فقدت مصداقيتها وأهليتها
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "السلطة السياسية في لبنان أوصلت البلاد، بخياراتها الخاطئة، إلى واقع مأزوم، بعدما راهنت على الأميركي واعتبرت أن الولايات المتحدة ستدعم هذه السلطة سياسيًا على حساب العدو الإسرائيلي، وهذا الرهان لم يكن سوى وهم".
وقال خلال احتفال تأبيني لـ"فقيد الجهاد والمقاومة" نصار محمد عواضة: "بعد أشهر من خيار المفاوضات المباشرة، نجد أن هذا الخيار قد سقط وانتهى، ولم يجلب لنا إلا العار والذل والمهانة، ذلك بات واضحًا باعتراف الجميع. السلوك الذي سلكته السلطة السياسية أدخل البلد في نفق مظلم، بعدما انتهى الوهم والسراب الذي عاشوا عليه خلال الفترة الماضية، وفشل اتفاق الإطار وضع هذه السلطة أمام حقيقة خياراتها العدمية. هذه السلطة السياسية وضعت أيضًا الساحة الداخلية في عنق الزجاجة وعدم الاستقرار والاهتزاز الامني في ظل محاولات العدو الإسرائيلي لإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب اللبناني. أداء هذه السلطة السياسية أفقدها مصداقيتها وأهليتها وشرعيتها وقابليتها لأن تكون سلطة سياسية حاكمة، وفقدت ايضا ثقتها بناسها وبشعبها".
أضاف: "البعض ممن يصرّون على ما تصر عليه هذه السلطة السياسية هم في الأساس من جنس وقماشة هذه السلطة، ولا يختلفون عنها في شيء، هم راهنوا في السابق على الإسرائيلي وفشل رهانهم، ثم عادوا وكرروا الرهان نفسه، وهم اليوم يقفون إلى جانب هذه السلطة في رهاناتها الخاسرة. بصراحة، الكلام اليوم لأن تعود هذه السلطة السياسية عن غيّها، وعن جهلها، وعن عدم تقديرها الصحيح والسليم، وأن تعود عن إرتكاباتها التي انزلقت اليها. البعض من هذه السلطة ما زال يكابر ويصرّ على الاستمرار في نهجه، لأنه في الواقع أقحم نفسه وأخذ هذا الخيار عن عمد، وبذلك عزل نفسه عن شعبه وناسه، ولا يهمه سوى رضا الأميركي الذي في نهاية المطاف لا عهد له".
واستشهد بتجارب تاريخية، قائلًا: "شاه إيران خدم الولايات المتحدة ما يقارب ثلاثة عقود، وفي النهاية لم يجد مأوى وملاذًا له، بل عمّمت أميركا على الدول ألّا تستقبله، إلى أن ذهب إلى مصر. الذين راهنوا في الخمسينيات على حلف بغداد، والذين راهنوا على أمريكا في أفغانستان أيضًا خسروا جميعهم الرهان".
وفي ما يتعلق بإيران، قال: "هناك سؤال يطرح نفسه: نحن إلى أين؟ ومتى ستنتهي الازمة؟ هذه أسئلة مشروعة وواقعية. نحن اليوم بواقع سياسي مأزوم، إنما هذا لا يعني أن العدو مرتاح. العدو مأزوم، والأميركي مأزوم، وأيضًا نحن في لبنان لدينا أزمة".
وتابع: "المقاومة اليوم هل تستطيع أن تحقق الردع الذي كان قائمًا قبل سنة٢٠٢٣؟ أعتقد يوجد صعوبة. لا شيء مستحيل، إنما الامر ليس سهلا. المقاومة ما زالت تواجه هذا العدو لمنعه من التمدد والتوسع أكثر فأكثر".
وأشار إلى أن "ما حصل من تفاهم في إسلام آباد تفاهم ما بدنا ننساه، وكان له دور في تخفيض الاستهدافات، على مستوى القيادات والكوادر، خفّ بنسبة كبيرة". ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي ما زال يتمادى قتلًا وتدميرًا وتجريفًا واعتداءً وتفجيرًا وهو مستمر بذلك". وسأل: "ما هو المخرج؟ بدنا نكون واقعيين. المخرج هو إيران، حتى نكون صريحين".
وقال: "إيران اليوم في المعادلة الإقليمية أو الدولية هي رقم صعب. الآن أؤكد مش بدها تصير، الآن إيران انتقلت من مرحلة الدولة العادية على مستوى الإقليم إلى دولة كبرى يحسب لها ألف حساب على المستوى الإقليمي. محادثات إسلام آباد أدّت دورًا أساسيًا في المعادلة. محادثات إسلام آباد ربطت لبنان في المفاوضات وهي التي أدت إلى وقف إطلاق النار. مخدوعة هذه السلطة وما زالت تكابر وتصر على البقاء حليفة لأميركا، التي أصلًا غير معبرتهم بالكامل. الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل قائد الجيش الباكستاني إلى الجمهورية الإسلامية، كما أرسل القطري إلى الجمهورية، من أجل التفاوض مع إيران. كل ذلك، مع ما يحصل، يؤكد أن إيران حتى اللحظة أصبحت دولة كبرى ودولة قوية ومقتدرة، ووضعت ترامب في مأزق سياسي".
أضاف: "ما يجري اليوم قد يكون مرتبطًا بمحاولات الوصول إلى تسوية سياسية تحقق مطالب ايران المشروعة والمحقة ويستفيد منها ترامب ويوظفها في الإنتخابات النصفية. ما يبعث على الاطمئنان هو أن الجمهورية الإسلامية بقيادتها، من ولي الفقيه لرئاسة الجمهورية للحكومة للحرس للجيش للقوى السياسية لوزارة الخارجية، اليوم أزدادوا كلهم توحدوا حول مسار ونهج طريق واحد".
وأشار إلى أن "الجميع يؤكد أن لبنان هو النقطة الأولى في أي مذكرة تفاهم أو من خلال المفاوضات السابقة، وإذا التزم الأميركي بما جرى التوافق عليه أو أراد التفاوض من جديد والتزم به، فإن لبنان سيكون أول نقطة تثار ويعالج وضعنا. ماذا يعني؟ يعني انسحاب إسرائيلي سيتحقق، ووقف عمليات سيتحقق، ووقف إطلاق نار سيتحقق. ولا يعود الإسرائيلي يستطيع أن يفعل شيئًا وسيخرج بمقتضى هذه الاتفاقيات".
وقال: "لبنان كبيئة، كمجتمع مقاوم، عند إيران هو بند أول وهذا البند إذا تم التوافق عليه تسير باقي البنود".
وختم عز الدين داعيًا إلى "النظر بعين الأمل والتفاؤل إلى المرحلة المقبلة، وإن شاء الله نستطيع أن نخرج من أزمتنا، ولكن نحتاج إلى بعض الصبر. وما النصر إلا صبر ساعة".
أخبار لبنان
البابلية:
السلطة
السياسية
مصداقيتها
وأهليتها
التالي
الأشغال: انطلاق أعمال التأهيل على طريق ضهر البيدر من محول حمّانا إلى حاجز الدرك ومن هدوان إلى مفرق قب الياس وتذكير بإجراءات السير
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-04
الأمين العام لحزب الله: على السلطة السياسية الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل
آخر الأخبار
2026-08-04
الأمين العام لحزب الله: على السلطة السياسية الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-21
عز الدين: السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-21
عز الدين: السلطة السياسية هزمت نفسها في إرادتها قبل أن يفرض العدو عليها شروطه
0
أخبار لبنان
2026-06-24
الحاج حسن: أمام السلطة اللبنانية فرصة لإعادة تقييم خياراتها السياسية
أخبار لبنان
2026-06-24
الحاج حسن: أمام السلطة اللبنانية فرصة لإعادة تقييم خياراتها السياسية
0
آخر الأخبار
2026-08-14
قاسم: السلطة اللبنانية لم تكن متعاونة مع المقاومة التي قدمت نموذجا رائدا لـ15 شهرا بالالتزام والتعاون مع السلطة السياسية
آخر الأخبار
2026-08-14
قاسم: السلطة اللبنانية لم تكن متعاونة مع المقاومة التي قدمت نموذجا رائدا لـ15 شهرا بالالتزام والتعاون مع السلطة السياسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:27
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف النزوح السوري مع الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
09:27
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف النزوح السوري مع الاتحاد الأوروبي
0
أخبار لبنان
08:06
وزارة التربية توضح صلاحياتها في تسعير الكتب المدرسية ومضامينها
أخبار لبنان
08:06
وزارة التربية توضح صلاحياتها في تسعير الكتب المدرسية ومضامينها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه
تقارير نشرة الاخبار
08:00
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه
0
أخبار لبنان
07:46
وزير العدل: القرار الظني في قضية انفجار المرفأ خلال تشرين الأول أو أواخره
أخبار لبنان
07:46
وزير العدل: القرار الظني في قضية انفجار المرفأ خلال تشرين الأول أو أواخره
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-11
رجي وبارو بحثا في المفاوضات وملف الجيش وترسيم الحدود مع سوريا
أخبار لبنان
2026-06-11
رجي وبارو بحثا في المفاوضات وملف الجيش وترسيم الحدود مع سوريا
0
أخبار دولية
2026-04-22
طهران تؤكد تقديرها للجهود الباكستانية لإنهاء الحرب
أخبار دولية
2026-04-22
طهران تؤكد تقديرها للجهود الباكستانية لإنهاء الحرب
0
آخر الأخبار
2026-05-14
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات وسائل قتالية ومواقع رصد ومقار قيادة تابعة لحزب الله
آخر الأخبار
2026-05-14
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات وسائل قتالية ومواقع رصد ومقار قيادة تابعة لحزب الله
0
آخر الأخبار
2026-09-03
أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأميركية: ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل
آخر الأخبار
2026-09-03
أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأميركية: ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه
تقارير نشرة الاخبار
08:00
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه
0
عالم الطبخ
06:19
شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
06:19
شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
06:05
السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة
أخبار دولية
06:05
السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة
0
أخبار دولية
00:32
ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:32
ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
00:59
الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية
خبر عاجل
00:59
الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية
2
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
3
اقتصاد
04:47
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
اقتصاد
04:47
رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا
4
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
5
فنّ
13:36
وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"
فنّ
13:36
وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"
6
أخبار دولية
13:09
عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"
أخبار دولية
13:09
عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"
7
اسرار
23:36
أسرار الصحف 5-9-2026
اسرار
23:36
أسرار الصحف 5-9-2026
8
أخبار لبنان
03:06
مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"
أخبار لبنان
03:06
مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More