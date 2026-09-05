الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 5 أيلول: 4358 شهيدا و12359 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 5 أيلول باتت كالتالي:



4358 شهيدا و 12359 جريحا.



بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8925 شهيدا و 30595 جريحا.

