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قداس سنوي لشهداء المقاومة المسيحية واللبنانية في طبرية – رعشين
أخبار لبنان
2026-09-05 | 12:11
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قداس سنوي لشهداء المقاومة المسيحية واللبنانية في طبرية – رعشين
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قداس سنوي لشهداء المقاومة المسيحية واللبنانية في طبرية – رعشين
يُقام سنويًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر أيلول، قداس شهداء المقاومة المسيحية واللبنانية في كنيسة مار إسطفان الشهيد، المعروفة بـ"غابة الشهيد"، في منطقة طبرية – رعشين في كسروان.
وتنظّم القداس، المخصص لراحة أنفس الشهداء والمناضلين القدامى، جمعية "أنت رفيقي" بالتعاون مع جمعية "مار إسطفان أول الشهداء لإنماء الريف"، بحضور حشد من عائلات الشهداء وقدامى المقاومين ورفاق السلاح، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية.
ويشكّل القداس مناسبة سنوية لتكريم الشهداء وقدامى المقاتلين والمقاومين الذين قضوا خلال الحرب أو توفوا لاحقًا، واستذكار تضحياتهم ومسيرتهم.
ويتخلل المناسبة، في كل عام، إزاحة الستار عن لوحات تذكارية مخصصة لشهداء مناطق أو وحدات معينة، سبق أن شملت في السنوات الماضية شهداء بكفيا والأشرفية والمطلة وغيرها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحفاظ على ذاكرة الشهداء وتكريمهم، وتجديد الوفاء لرفاق السلاح الذين سقطوا خلال مراحل مختلفة من تاريخ المقاومة اللبنانية.
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