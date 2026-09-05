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اتصال هاتفي بين رئيسي مجلسي الوزراء القطري واللبناني
أخبار لبنان
2026-09-05 | 15:49
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اتصال هاتفي بين رئيسي مجلسي الوزراء القطري واللبناني
جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الحكومة نواف سلام، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
كما جدد موقف دولة قطر "الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق".
أخبار لبنان
هاتفي
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