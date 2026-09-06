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وزارة الصحة: 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية هذا الصباح
أخبار لبنان
2026-09-06 | 02:59
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وزارة الصحة: 4 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية هذا الصباح
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الحصيلة الأولية للغارات التي شنها العدو الإسرائيلي هذا الصباح جاءت وفق التالي:
- النبطية الفوقا: شهيدان وجريحان
- النبطية - حي الراهبات: 8 جرحى من بينهم سيدة وطفلة
- عربصاليم: شهيدتان و6 جرحى من بينهم طفلتان
- كفررمان: 4 جريحات.
أخبار لبنان
وزارة الصحة
شهداء
حصيلة
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