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دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه

أخبار لبنان
2026-09-06 | 03:49
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دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه
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دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه

شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أنه يكفي لبنان وبيروت تفرقاً وتشرذماً وانقساماً، لأن هذا التفرق والانقسام جرّ على لبنان الويلات، قائلا: "حتى نخرج من هذه الأزمات لا بد من الوحدة الوطنية ووضوح الهدف والرؤية لإنقاذ لبنان وشعبه من هذا النفق المؤلم".

وأكد دريان أن "كل عمل وطني وإنساني واجتماعي وخيري لا بد من أن يأتي عبر مؤسسات الدولة أولاً، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، حتى يتساوى العطاء فيما بين اللبنانيين على مختلف مشاربهم".

كلام دريان جاء خلال حفل تكريمي أقيم له، بدعوة من رئيس بلدية بيروت السابق المهندس بلال حمد، في دارته في العبادية في الجبل.

وقال مفتي الجمهورية: "بيروت هي القلب النابض للدولة، وهوى العاصمة وهويتها ينبغي أن ينطلقا من الثوابت الوطنية الأصيلة المتعارف عليها، من دون أي انحياز أو تأويل غير صحيح. هذه الثوابت علينا التزامها وتطبيقها، وهذا لا يكون إلا بوحدتنا وتضامننا على الدوام، وليس هذا اختياراً بل هو ملزم. خطابنا كان ولا يزال وسيبقى خطاباً وطنياً جامعاً، متجاوزاً المصطلحات المذهبية والطائفية. بيروت لا تنهض إلا بسواعد أبنائها وبإرادتهم القوية".

وأضاف: "أطمئنكم بأن دار الفتوى لا يستطيع أحد أن يحجم دورها ورسالتها ومسيرتها الإسلامية والوطنية. فهي دار الشيخ مصطفى نجا، والشيخ محمد توفيق خالد، والشيخ محمد علايا، والشيخ حسن خالد، الشهيد الكبير الذي استشهد دفاعاً عن بيروت وعن لبنان، بل وعن العرب جميعاً، عليه رحمة الله. ودار المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني، الذي نجلّ ونحترم. وهي ليست بداري، بل هي دار المسلمين واللبنانيين، وأنا أتولى مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق، وهي كانت وستبقى حصناً وقلعة للمسلمين وللبنانيين، تحمي مصالحهم، وأنا أعمل على حمايتها من أي اختراق أو أي هيمنة".

وأكد دريان أن "قرار دار الفتوى حرّ، لا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه، وأبوابها مشرّعة لكل ناصح أمين"، قائلا: "ستبقى دار الفتوى، بإذن الله تعالى، محصنة، مع تمسكنا الكامل بكل صلاحيات ومهام الإفتاء في الجمهورية اللبنانية. وستبقى على ثوابتها الدينية والوطنية، ولن تحيد عنها قيد أنملة".

وأشار الى أن "دار الفتوى هي حاملة أمانة الوجود الإسلامي والوطني في لبنان، ورسالتها هي الرحمة والمحبة والعيش المشترك والعدالة والمساواة بين اللبنانيين".

أخبار لبنان

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