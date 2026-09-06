الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه
أخبار لبنان
2026-09-06 | 03:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه
شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أنه يكفي لبنان وبيروت تفرقاً وتشرذماً وانقساماً، لأن هذا التفرق والانقسام جرّ على لبنان الويلات، قائلا: "حتى نخرج من هذه الأزمات لا بد من الوحدة الوطنية ووضوح الهدف والرؤية لإنقاذ لبنان وشعبه من هذا النفق المؤلم".
وأكد دريان أن "كل عمل وطني وإنساني واجتماعي وخيري لا بد من أن يأتي عبر مؤسسات الدولة أولاً، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، حتى يتساوى العطاء فيما بين اللبنانيين على مختلف مشاربهم".
كلام دريان جاء خلال حفل تكريمي أقيم له، بدعوة من رئيس بلدية بيروت السابق المهندس بلال حمد، في دارته في العبادية في الجبل.
وقال مفتي الجمهورية: "بيروت هي القلب النابض للدولة، وهوى العاصمة وهويتها ينبغي أن ينطلقا من الثوابت الوطنية الأصيلة المتعارف عليها، من دون أي انحياز أو تأويل غير صحيح. هذه الثوابت علينا التزامها وتطبيقها، وهذا لا يكون إلا بوحدتنا وتضامننا على الدوام، وليس هذا اختياراً بل هو ملزم. خطابنا كان ولا يزال وسيبقى خطاباً وطنياً جامعاً، متجاوزاً المصطلحات المذهبية والطائفية. بيروت لا تنهض إلا بسواعد أبنائها وبإرادتهم القوية".
وأضاف: "أطمئنكم بأن دار الفتوى لا يستطيع أحد أن يحجم دورها ورسالتها ومسيرتها الإسلامية والوطنية. فهي دار الشيخ مصطفى نجا، والشيخ محمد توفيق خالد، والشيخ محمد علايا، والشيخ حسن خالد، الشهيد الكبير الذي استشهد دفاعاً عن بيروت وعن لبنان، بل وعن العرب جميعاً، عليه رحمة الله. ودار المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني، الذي نجلّ ونحترم. وهي ليست بداري، بل هي دار المسلمين واللبنانيين، وأنا أتولى مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق، وهي كانت وستبقى حصناً وقلعة للمسلمين وللبنانيين، تحمي مصالحهم، وأنا أعمل على حمايتها من أي اختراق أو أي هيمنة".
وأكد دريان أن "قرار دار الفتوى حرّ، لا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه، وأبوابها مشرّعة لكل ناصح أمين"، قائلا: "ستبقى دار الفتوى، بإذن الله تعالى، محصنة، مع تمسكنا الكامل بكل صلاحيات ومهام الإفتاء في الجمهورية اللبنانية. وستبقى على ثوابتها الدينية والوطنية، ولن تحيد عنها قيد أنملة".
وأشار الى أن "دار الفتوى هي حاملة أمانة الوجود الإسلامي والوطني في لبنان، ورسالتها هي الرحمة والمحبة والعيش المشترك والعدالة والمساواة بين اللبنانيين".
أخبار لبنان
دريان
دار الفتوى
لبنان
بيروت
التالي
المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
تعرّض مبنى وزارة المالية في النبطية لأضرار جراء القصف الإسرائيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-02
المفتي دريان يستقبل وزير الخارجية السوري في دار الفتوى: لبنان سيبقى متضامنًا ومتعاونًا مع سوريا والدول العربية بعيدًا من المحاور والنزاعات
أخبار لبنان
2026-07-02
المفتي دريان يستقبل وزير الخارجية السوري في دار الفتوى: لبنان سيبقى متضامنًا ومتعاونًا مع سوريا والدول العربية بعيدًا من المحاور والنزاعات
0
آخر الأخبار
2026-06-22
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في دار الفتوى في زيارة تهنئة لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية
آخر الأخبار
2026-06-22
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في دار الفتوى في زيارة تهنئة لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية
0
أخبار لبنان
2026-08-27
مخزومي من دار الفتوى: بيروت أكبر من أي لائحة وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع
أخبار لبنان
2026-08-27
مخزومي من دار الفتوى: بيروت أكبر من أي لائحة وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع
0
أخبار لبنان
2026-08-19
وفد هيئة الاغاثة والمساعدات في دار الفتوى اطلع السفير الكويتي على نشاطاتها وتقديماتها
أخبار لبنان
2026-08-19
وفد هيئة الاغاثة والمساعدات في دار الفتوى اطلع السفير الكويتي على نشاطاتها وتقديماتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:06
فريد البستاني يثمّن تحرّك وزارة الاقتصاد بحق أصحاب المولدات المخالفين: لتعديل قيمة المخالفات لتصبح أكثر ردعاً
أخبار لبنان
05:06
فريد البستاني يثمّن تحرّك وزارة الاقتصاد بحق أصحاب المولدات المخالفين: لتعديل قيمة المخالفات لتصبح أكثر ردعاً
0
أخبار لبنان
05:02
طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
05:02
طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:47
عزالدين سلّمت مسؤولين دوليين العريضة النيابية للتمديد لـ"اليونيفيل" وتقريرا عن أضرار العدوان
أخبار لبنان
04:47
عزالدين سلّمت مسؤولين دوليين العريضة النيابية للتمديد لـ"اليونيفيل" وتقريرا عن أضرار العدوان
0
أخبار لبنان
04:29
المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
أخبار لبنان
04:29
المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-30
غوتيريش يحذر في رسالة إلى الدول الأعضاء من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة
أخبار دولية
2026-01-30
غوتيريش يحذر في رسالة إلى الدول الأعضاء من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2026-02-07
ترامب يعلن عن مواصلة المحادثات مع إيران "مطلع الاسبوع المقبل" بعد جولة "جيدة جدا" في عُمان
أخبار دولية
2026-02-07
ترامب يعلن عن مواصلة المحادثات مع إيران "مطلع الاسبوع المقبل" بعد جولة "جيدة جدا" في عُمان
0
أخبار دولية
09:01
الأرجنتين تفتح تحقيقات بشأن مشاريع نفطية قرب جزر فوكلاند
أخبار دولية
09:01
الأرجنتين تفتح تحقيقات بشأن مشاريع نفطية قرب جزر فوكلاند
0
أخبار دولية
10:00
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
أخبار دولية
10:00
أكثر من ستين قتيلا السبت في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:21
استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي
أخبار لبنان
03:21
استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي
0
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
طرقات لبنان تحت رحمة العتمة!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
طرقات لبنان تحت رحمة العتمة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بيانات الهاتف في مرمى الحرب: كيف يمكن تحديد مواقع الجنود؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بيانات الهاتف في مرمى الحرب: كيف يمكن تحديد مواقع الجنود؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بعد الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر... تقارير اسرائيلية عن إحتمالات تطور الوضع
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بعد الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر... تقارير اسرائيلية عن إحتمالات تطور الوضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
علي الطاهر... ماذا حققت إسرائيل عسكرياً؟ وماذا بعد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
علي الطاهر... ماذا حققت إسرائيل عسكرياً؟ وماذا بعد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
09:13
بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"
موضة وجمال
09:13
بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"
2
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
أمن وقضاء
06:11
سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه
3
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
5
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
6
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
أمن وقضاء
06:45
إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...
7
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
8
آخر الأخبار
10:26
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
آخر الأخبار
10:26
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More