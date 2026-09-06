نقابة المستشفيات تستنكر تدمير مستشفى غندور: انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني

استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان بشدّة تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا واسفت على ارواح الضحايا الذين قضوا فيه، متمنية الشفاء للمصابين.

واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح المستشفيات والمرافق الطبية سواء كانت مدنية أو عسكرية حماية خاصة تتجاوز الحماية العامة بما يضمن استمراريتها في تقديم العناية الطبية وإنقاذ الأرواح.

كما ذكّرت النقابة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلزم جميع أطراف النزاع بإبعادها عن الأعمال الحربية وعدم جعلها هدفاً للهجوم تحت أي ظرف.

ودعت المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الإنسانية الدولية الى التدّخل لوضع حدّ لهذه الإعتداءات.