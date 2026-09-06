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تدابير سير غدا في كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) حتّى 13 الحالي وعلى طريق وزارة الدفاع لمدّة تقارب الشهرين بسبب أعمال الصيانة

أخبار لبنان
2026-09-06 | 09:55
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تدابير سير غدا في كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) حتّى 13 الحالي وعلى طريق وزارة الدفاع لمدّة تقارب الشهرين بسبب أعمال الصيانة
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تدابير سير غدا في كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) حتّى 13 الحالي وعلى طريق وزارة الدفاع لمدّة تقارب الشهرين بسبب أعمال الصيانة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن  

"أولًا: في محلّة كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام)

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش الزفت تمهيدًا لتزفيت الطريق، في محلّة كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) – المسلك المؤدّي من البربير باتّجاه ثكنة الحلو، وذلك على عدّة مراحل على الشكل الآتي:

بتاريخ 7-9-2026 اعتبارًا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي. وستتّخذ التدابير التالية:

السير القادم من أمام مدخل جسر البربير باتّجاه كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام)، سيتمّ تحويله إلى داخل نفق البربير.

السير القادم من المتحف باتّجاه كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام)، سيتمّ إغلاق كلّ المفارق المؤدّية إلى ظهر الجسر على المسلك نفسه.

السير القادم من جادّة بشارة الخوريالعاملية باتّجاه البربير، سيتمّ تحويله إلى أسفل الجسر داخل نفق عمر بيهم.

السير القادم من شارع عمر بن الخطّاب باتّجاه ساحة البربير، سيتمّ تحويله إلى داخل نفق عمر بيهم.

وسيتمّ اتّخاذ الإجراءات نفسها في الأماكن المذكورة بتاريخ 12-9-2026 في أثناء عملية التزفيت.

بتاريخ 9-9-2026 اعتبارًا من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي على المسلك المؤدّي من كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) نحو المتحف. وستّتخذ التدابير التالية:

السير القادم فوق جسر البربير، سيتمّ تحويله إلى داخل نفق البربير باتّجاه المتحف، وسيتمّ إقفال كلّ المفارق المؤدّية إلى ساحة البربير على المسلك ذاته فوق الجسر.

بتاريخ 11-9-2026 ستقوم الشركة المتعهّدة بتنظيف المسالك المذكورة سابقًا، وسيتمّ برش الزفت عليها قبل البدء بعملية التزفيت.

بتاريخ 13-9-2026 سيتمّ اتّخاذ إجراءات السير نفسها في الأماكن المذكورة أعلاه في أثناء عملية التزفيت.

ثانيًا: طريق وزارة الدفاع الوطني

ستقوم وزارة الاشغال العامّة بتاريخ 7-9-2026 اعتبارا من الساعة 10.00 بأعمال حفريات على جانب طريق وزارة الدفاع الرئيسية نزولًا باتّجاه الحربية قبل مطبعة رعيدي، لمعالجة الخسفة كونها تشكّل خطرًا على السلامة العامّة. وذلك في مدّةتقريبية حوالى شهر، تليها المرحلة الثانية لمدّة تقارب الثلاثة أسابيع".

وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام" .


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