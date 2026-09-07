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رجي في القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية
أخبار لبنان
2026-09-07 | 00:47
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رجي في القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية
وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية.
ويلقي الوزير رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية وستكون له سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع.
أخبار لبنان
لبنان
يوسف رجي
القاهرة
جامعة الدول العربية
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