الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير في افتتاحية مجلة الأمن العام "العيد الذي لا ينتهي": لتكن المناسبة لحظة تجديد للعزم ومحطة إضافية على طريق التحديث والتطور الدائم

أخبار لبنان
2026-09-07 | 02:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير في افتتاحية مجلة الأمن العام &quot;العيد الذي لا ينتهي&quot;: لتكن المناسبة لحظة تجديد للعزم ومحطة إضافية على طريق التحديث والتطور الدائم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شقير في افتتاحية مجلة الأمن العام "العيد الذي لا ينتهي": لتكن المناسبة لحظة تجديد للعزم ومحطة إضافية على طريق التحديث والتطور الدائم

صدر العدد الـ156 من مجلة "الأمن العام"، متضمناً افتتاحية للمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، بعنوان «العيد الذي لا ينتهي»، أكد فيها أن العيد الحقيقي لأي مؤسسة رسمية، عسكرية كانت أم أمنية أم مدنية، لا يقتصر على استذكار المحطات واستعراض الإنجازات، بل يشكل مناسبة لتجديد العزم ومحطة جديدة على طريق التحديث والتطور المستمر.

وأوضح شقير أن المؤسسة التي تؤمن برسالتها لا تحتفل بما أنجزته فحسب، بل تجعل من كل إنجاز نقطة انطلاق نحو إنجاز جديد، ومن كل نجاح حافزاً لرفع مستوى الأداء والمسؤولية، مشيراً إلى أن التطور بات ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في العالم، وحاجة وطنية تزداد إلحاحاً مع تعقّد التحديات وتبدّل طبيعة المخاطر وحاجات المجتمع.

وقال إن المديرية العامة للأمن العام اختارت التطوير نهجاً ثابتاً ومساراً لا رجوع عنه، ومواكبة العصر ممارسة فعلية تتجاوز المعرفة النظرية. وأشار إلى العمل على التطوير البشري من خلال الاستثمار في التدريب والتأهيل وصقل المهارات، باعتبار الإنسان أساس المؤسسة وطاقتها الأولى، إلى جانب التطوير التقني الذي تفرضه طبيعة العمل الأمني في عالم سريع التغير، فضلاً عن تحديث المراكز والمنشآت بما يعكس احترام الإنسان وهيبة الدولة وحداثتها وحسن إدارتها.

وأضاف أن الأمن العام لا يكتفي بالاطلاع على كل جديد، بل يعمل على التدريب عليه واستخدامه واقتنائه عند الحاجة، معتبراً أن الفارق بين مؤسسة تراقب التطور وأخرى تصنعه يكمن في قدرتها على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والتكنولوجيا إلى أداة، والخبرة إلى أداء مؤسسي متقدم.

وأشار إلى أن المديرية وضعت رؤية متكاملة للنهوض على المستويات كافة، انطلاقاً من الإيمان بأن بناء المؤسسة جزء لا يتجزأ من بناء الدولة، مؤكداً أن المواطن اللبناني يستحق مؤسسات تليق بثقافته ووعيه وتاريخه ودوره الحضاري والإنساني، كما يستحق المقيم على أرض لبنان أن يرى الوجه المشرق للوطن وأن يلمس في مؤسساته صورة لبنان القادر على أن يكون دولة حديثة وفاعلة وحاضنة للإنسان.

وشدد شقير على أن كل خطوة تطوير تنجزها المديرية، وكل مشروع يوضع موضع التنفيذ، وكل نجاح يتحقق، لا يمثل إنجازاً خاصاً بالأمن العام فحسب، بل مساهمة عملية في مسار إعادة إعمار لبنان وإنهاضه، معتبراً أن إعادة بناء الوطن تبدأ أيضاً بإعادة بناء الثقة بمؤسساته، وبقدرة هذه المؤسسات على إثبات حضورها بالكفاية والعمل والإنجاز.

وأكد أن لا خيار اليوم سوى مواصلة العمل والإنجاز والبحث الدائم عن الأفضل، معتبراً أن «العيد الحقيقي» لا ينتهي بانتهاء المناسبة، بل يتجدد مع كل نجاح وفكرة خلّاقة وعمل مبدع يسهم في إزالة آثار الحروب والأزمات والمآسي عن وجه لبنان، ليستعيد تدريجاً صورته كبلد للحضارة والثقافة والفكر والإبداع.

وختم شقير بالتأكيد أن خدمة لبنان وصون مؤسساته وحماية مسيرته مسؤولية لا تقوم على العاطفة وحدها، بل على العقل والعلم والإرادة والانضباط والعمل المتواصل، مشدداً على أن ما يُبنى اليوم سيحدد صورة لبنان في الغد، وأن العيد الحقيقي سيبقى في التقدم والإنجاز وفتح نوافذ جديدة على المستقبل، بما يتيح للوطن استعادة وجهه الذي يليق به، وللدولة مكانتها التي يستحقها أبناؤها.

أخبار لبنان

افتتاحية

الأمن

العام

"العيد

ينتهي":

المناسبة

تجديد

للعزم

ومحطة

إضافية

التحديث

والتطور

الدائم

LBCI التالي
العلامة الخطيب: نرفض تحويل الجنوب إلى ورقة انتخابية إسرائيلية وندعو إلى حوار وطني لإعداد رؤية جديدة لمواجهة المرحلة
رجي في القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

وزير الداخلية خلال افتتاح مقر دائرة الرصد والتدخل في مديرية الأمن العام: إن شاء الله تبقى المديرية بخير وتتطور وتتحسن والتطور الذي يشهده الأمن العام لافت

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-26

شقير للعسكريين في العيد الـ 81 للأمن العام: كونوا يقظين على الحدود وحاضرين دائماً حيث تكون مصلحة لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: هناك صراع داخلي مع أناس لا يريدون مؤسسات الدولة ويعيشون على "ظهر غياب الدولة" ونقول لهم "مهما فعلتم فنحنا مكفّيين"

LBCI
أخبار دولية
2026-07-27

"من دون لحظة توقف واحدة"... كوريا الشمالية تعلن أنها ستحدّث قدراتها في مجال الأسلحة النووية بشكل مطرد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:44

نصار يعلن ختم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تمهيدا لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
05:41

كرامي تبحث في الأردن في سبل التعاون في التدريب الإداري وتطوير التعليم والمناهج وإدماج الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
05:40

قبلان: الفريق السياسي الذي يدير الدولة يريد تصفية الجنوب والضاحية والبقاع

LBCI
أخبار لبنان
04:57

لجنة حقوق الإنسان النيابية تقر اقتراح تعديل مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-02

القصف المدفعي الاسرائيلي يستهدف الخيام

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-16

كاتس:سكان جنوب الليطاني لن يعودوا لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

رئيس البرلمان الإيراني يحذر ترامب من أن أي هجوم سيؤدي إلى قصف طهران لإسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة باعتبارها "أهدافا مشروعة"

LBCI
خبر عاجل
2026-03-31

صرخة من رميش: نرفض مغادرة الجيش وقوى الأمن وإذا تركونا ما رح نمشي... بدنا نبقى على هويتنا اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:19

شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي فجراً على كفرّرمان...

LBCI
أخبار دولية
16:15

نتنياهو: عازمون على إنهاء مهمة القضاء على النظام الإيراني

LBCI
أخبار دولية
15:35

ويتكوف وكوشنر في كييف لدفع جهود إنهاء الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

الأمم المتحدة تعتمد قرارا غير ملزم لخريطة جديدة للعالم أنصفت القارة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

موركس دور 2026… ليلة عبرت أجيال الفن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

مصادرة وتوقيفات لأصحاب المولدات… والملتزمون يرفضون تعميم الاتهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

من الإمارات إلى فنزويلا… نفوذ أوبك أمام اختبار جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تهديد إسرائيليّ: بقاء الاحتلال أو نزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

العدوان الإسرائيليّ وتصعيده: "خريطة" الاستهدافات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:06

تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
09:55

تدابير سير غدا في كورنيش المزرعة (بولفار صائب سلام) حتّى 13 الحالي وعلى طريق وزارة الدفاع لمدّة تقارب الشهرين بسبب أعمال الصيانة

LBCI
أخبار دولية
00:30

بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى

LBCI
صحف اليوم
23:57

بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب... هذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"

LBCI
خبر عاجل
09:19

بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على النبطية وعرب صاليم: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ لوقف إطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
08:38

سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة

LBCI
أخبار لبنان
06:38

الرئيس عون يحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر: لبنان ماضٍ في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطبخ مخدرات في بشامون ومستودع في الاشرفية والشبكة متعددة المواهب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More