9 شهداء و13 جريحًا في كفررمان من بينهم مسعفون وأطفال وسيدات

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة كفررمان قضاء النبطية أدت إلى 8 شهداء من بينهم طفل وسيدتان، و 11 جريحا من بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحيةولفتت وزارة الصجة الى أن غارة العدو على سيارة في البلدة نفسها أدت إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وجريحين في الرسالة.وقالت إن هذه الحصيلة دليل إضافي دامغ على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسبمة للقانون الإنساني الدولي مستهدفا مسعفين وأطفالا، في حين أن القانون ينص على حمايتهم في خلال الحروب.