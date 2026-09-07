إسرائيل: حزب الله انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا خلال الأيام القليلة الماضية

اتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار "بشكل متكرر" في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب نشرته عبر منصة إكس: "خلال الأيام القليلة الماضية فقط، انتهك حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار مرارا ... هذه الانتهاكات لن يتم قبولها".



وزعمت الوزارة أن الانتهاكات شملت "هجمات متكررة بطائرات مسيّرة، وتخزين للأسلحة، وبنية تحتية، ومراكز قيادة مدمجة داخل مناطق مدنية".

