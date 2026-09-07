كرامي تبحث في الأردن في سبل التعاون في التدريب الإداري وتطوير التعليم والمناهج وإدماج الذكاء الاصطناعي

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برنامج زيارتها الرسمية للأردن، وزارت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية حيث اجتمعت والوفد المرافق، مع مدير برامج التدريب الجديدة مصطفى حمارنة، وكانت فرصة مهمة للبحث في آليات التعاون خصوصا وأن لدى هذه الاكاديمية تجربة متقدمة في التدريب الإداري وبناء القدرات.



وخلال اللقاء، تم التطرق الى تجربة الأردن في التطوير الإداري والتشبيك المؤسسي وخطوات التطبيق العملية.



وانتقلت الوزيرة كرامي والوفد الى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين واجتمعت مع المدير التنفيذي للأكاديمية عبد المجيد شملاوي وفريق عمل الأكاديمية، وتضمن الاجتماع عرضاً للسياق التاريخي للأكاديمية ودورها الريادي في تطوير التعليم، تلاه استعراض لمسارات التطوير المهني المتكامل التي تعتمدها.



وشكّلت الزيارة فرصة للتعرّف عن قرب على تجربة الأكاديمية ونموذجها في تمكين المعلمين والتربويين وتطوير قدراتهم، كما اطلعت الوزيرة على آلية عمل الأكاديمية في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها، والتي تشمل المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين، بما يضمن بناء قدرات الكوادر التعليمية والإدارية وفاقا لأحدث المعايير المحلية والدولية.



ثم انتقلت الوزيرة والوفد إلى المجلس الأعلى للمناهج حيث اجتمعت مع رئس المجلس الأعلى في المجلس الوطني لتطوير المناهج محي الدين توق، وكان عرض لورشة تطوير المناهج التربوية في لبنان ومسار تطوير المناهج في الأردن ونقاط التقاطع بينهما وادخال الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز وسائل البحث واستخراج المؤشرات في عملية التطوير المستمر.