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قبلان: الفريق السياسي الذي يدير الدولة يريد تصفية الجنوب والضاحية والبقاع
أخبار لبنان
2026-09-07 | 05:40
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قبلان: الفريق السياسي الذي يدير الدولة يريد تصفية الجنوب والضاحية والبقاع
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن ما يجري بالجنوب أمر كارثي على مستوى إدارة السلطة للبلد والسيادة والناس ومفهوم الدولة الوطني، خصوصا أنّ هذه الحرب حرب مصيرية على مستوى المنطقة ودولها وطبيعة خياراتها وما يلزم على وجودها السياسي والسيادي.
ورأى أن "السلطة الحالية تعتزل شعبها وجبهاتها وقضاياها السيادية بخلفية فريق يعمل وفق اللوائح الأميركية الإنتهازية وبطريقة تتعارض مع صميم شرعية السلطة الوطنية ومواثيقها".
وتوجه "للسلطة ومَن يعنيه الأمر"، قائلا: "مشاريع الخنق والإبتزاز السياسي والعمل مع واشنطن وتل أبيب للخلاص من طائفة بأُمّها وأبيها أمر لن يمرّ حتى لو احترق الشرق الأوسط كلّه، وخيارنا في هذه الفترة المصيرية الصمود الوجودي والتضحية الوطنية والثبات المطلق والشراكة التاريخية والقوة السيادية الشعبية"، مضيفا أن"المقاومة بهذا المجال خيارنا الأكبر، وعنوان انتمائنا الوطني الكبير، لأن البديل معدوم، ولأنّ الفريق السياسي الذي يدير الدولة وخياراتها يريد تصفية الجنوب والضاحية والبقاع بخلفية تبعية كاملة لكواليس الاتفاق الثلاثي والملحقات الأمنية التي تضع البلد فوق شفير هاوية لا سابق له بتاريخ لبنان".
وشدد قبلان على أن "الجنوب بما فيه سيبقى الجنوب بكل ما يعنيه من تضحيات وجودية وسيادية وإعجازية، وأهل الجنوب باب لبنان وأساس سيادته وعنوان وجوده وقيامه، ومن دون الجنوب لا دولة ولا شرعية ولا شراكة وطنية ولا سلطة تنفيذية ولا وجود للبنان".
أخبار لبنان
أحمد قبلان
الجنوب
الضاحية
البقاع
الحرب
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