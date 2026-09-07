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الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حزب الله وإصابة مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الشقيف
أخبار لبنان
2026-09-07 | 09:19
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الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حزب الله وإصابة مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الشقيف
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أنه "في وقت سابق اليوم (الاثنين)، وخلال أعمال تمشيط نفذتها قوة من وحدة استطلاع غولاني في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) في جنوب لبنان، أطلق عنصر من حزب الله كان داخل مبنى النار باتجاه القوات الإسرائيلية".
وأوضحت أن القوات "ردّت فورًا بإطلاق النار باتجاهه وقضت عليه".
وأشارت واوية الى أنه "خلال الاشتباك، أُصيب مقاتلان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقلهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلتيهما".
وقالت: "خلال وقت قصير، أطلقت القوات قذائف باتجاه الموقع الذي اختبأ فيه المخرب وقضت عليه. بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي في المنطقة مستودعات قتالية ومقرات وبنى تحتية إرهابية إضافية تابعة لحزب الله".
وأكدت واوية أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله "بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، وسيبقى ملتزمًا باتفاق وقف إطلاق النار".
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