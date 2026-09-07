عبود يلتقي مخاتير بيروت ويبحث تعزيز التنسيق لمعالجة شكاوى الاحياء

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل عدداً من مخاتير العاصمة بحضور فريق عمل غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت.



وجرى في خلال اللقاء بحث آلية تعزيز التنسيق والتعاون بين مخاتير بيروت والمحافظة، ووضع خطة عمل مشتركة تتيح متابعة شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مختلف المخالفات والمشكلات التي تشهدها الأحياء والمناطق، من خلال غرفة إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة، حيث تم وضع خط ساخن بتصرف المخاتير للتبليغ عن الشكاوى والمشاكل في الاحياء ومتابعتها لمعالجتها في السرعة المطلوبة.



ويأتي هذا التعاون في إطار تطوير آليات التواصل والاستجابة السريعة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع معالجة المشكلات، وتعزيز المتابعة الميدانية لمختلف القضايا التي تهم سكان العاصمة.



كما توجه المحافظ عبود بالشكر إلى مخاتير بيروت على تعاونهم ومؤازرتهم للفرق المختصة خلال عمليات الكشف والمتابعة التي أُجريت على مولدات الكهرباء في مدينة بيروت، مثمّناً الدور الذي يؤدونه في خدمة المواطنين والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية لما فيه المصلحة العامة.