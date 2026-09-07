شقير يبحث مع سفير اليابان تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفير اليابان في لبنان كنجي يوكوتا، اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث جرى البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

شقير

في بداية اللقاء، رحّب شقير بالسفير كنجي، مثنياً على العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان واليابان، ومقدّراً الدور الذي تضطلع به بلاده في دعم لبنان على مختلف المستويات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

وأكد شقير رغبة القطاع الخاص اللبناني في تعزيز التعاون مع نظيره الياباني، خصوصاً لناحية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ورفع حجم الصادرات اللبنانية إلى الأسواق اليابانية، إلى جانب الاهتمام بتبادل الخبرات ونقلها في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا المتطورة.

السفير الياباني

من جهته، شكر السفير يوكوتا شقير على استقباله وعلى اهتمامه بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً أن بلاده تولي بدورها أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع لبنان.

وأشاد يوكوتا بالقطاع الخاص اللبناني، منوهاً بدوره الفاعل داخل لبنان وفي الخارج، وبقدرته على الانفتاح على الأسواق الخارجية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، مبدياً إستعداده للقيام لكا ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف.