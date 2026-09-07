الرئيس عون عرض مع ريزا لعمل المنظمات الدولية في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا اليوم، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والعمل الذي تقوم به المنظمات الدولية في لبنان، ومواضيع إنمائية وإنسانية، والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا المجال.