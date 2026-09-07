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سلام يبحث مع وزير الطاقة والبنك الدولي إصلاحات الكهرباء ومعمل دير عمار الجديد
أخبار لبنان
2026-09-07 | 13:05
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سلام يبحث مع وزير الطاقة والبنك الدولي إصلاحات الكهرباء ومعمل دير عمار الجديد
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير الطاقة والمياه جو الصدّي ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، وجرى عرض التقدّم المحرز في تنفيذ الإصلاحات في قطاع الكهرباء، والجدول الزمني لإطلاق مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء في دير عمار.
كما جرى البحث في زيارة الرئيس سلام المرتقبة إلى واشنطن، واللقاءات المقررة خلالها مع مجموعة البنك الدولي، بهدف متابعة أجندة إصلاح قطاع الطاقة وحشد الدعم الدولي للاستثمارات ذات الأولوية في البنى التحتية.
أخبار لبنان
الطاقة
والبنك
الدولي
إصلاحات
الكهرباء
ومعمل
الجديد
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