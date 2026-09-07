قائد الجيش استقبل أيوب وعرض مع نصر التسهيلات لأبناء العسكريين في المدارس الكاثوليكية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، النائبة غادة أيوب، وجرى عرض التطورات الراهنة.



وأكدت أيوب أن "المؤسسة العسكرية هي الضامن لاستقرار لبنان الداخلي والوحدة الوطنية".



كما استقبل قائد الجيش، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومنسق عام السجون في الشرق الأوسط الأب إيلي نصر، وتناول البحث الوضع العام في لبنان والتسهيلات الممكن تقديمها إلى أبناء العسكريين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.