الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش استقبل أيوب وعرض مع نصر التسهيلات لأبناء العسكريين في المدارس الكاثوليكية

أخبار لبنان
2026-09-07 | 12:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش استقبل أيوب وعرض مع نصر التسهيلات لأبناء العسكريين في المدارس الكاثوليكية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الجيش استقبل أيوب وعرض مع نصر التسهيلات لأبناء العسكريين في المدارس الكاثوليكية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، النائبة غادة أيوب، وجرى عرض التطورات الراهنة.

وأكدت أيوب أن "المؤسسة العسكرية هي الضامن لاستقرار لبنان الداخلي والوحدة الوطنية".

كما استقبل قائد الجيش، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومنسق عام السجون في الشرق الأوسط الأب إيلي نصر، وتناول البحث الوضع العام في لبنان والتسهيلات الممكن تقديمها إلى أبناء العسكريين، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

أخبار لبنان

الجيش

استقبل

التسهيلات

لأبناء

العسكريين

المدارس

الكاثوليكية

LBCI التالي
سلام يبحث مع وزير الطاقة والبنك الدولي إصلاحات الكهرباء ومعمل دير عمار الجديد
رئيس الحكومة عرض مع وزير العدل الفرنسي سبل تعزيز التعاون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-30

قائد الجيش عرض مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك سبل تعزيز التعاون واستقبل الملحق العسكري الهنغاري

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-20

قائد الجيش استقبل نقيب المحررين وملحقين عسكريين ومفتي صور

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-20

قائد الجيش استقبل حبشي والملحق العسكري النمساوي

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-13

وزير الدفاع خلال استقبال قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط القيادة: الجيش هو عصب الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:10

مجلس الوزراء الأردني وافق على "تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة بالتَّعاون مع سوريا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من الحزام إلى الهاتف والسرعة... قوى الأمن تكثّف حملتها لضبط مخالفات السير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إقتراحات لبنانية وأميركية للتحقق جنوبا... وإسرائيل تتمسك بأذربيجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الجنوب: منطقة رمادية بعد المنطقة الصفراء... انسحاب إسرائيلي أم إعادة تموضع؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-30

الوكالة الرسمية نقلا عن القوات المسلحة الأردنية: إحباط محاولة لاستهداف المملكة بخمسة صواريخ من إيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-21

الانصاري: نؤكد دعم قطر التهدئة في لبنان على مختلف الأصعدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

سلام: أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش وأؤكّد الحاجة إلى دعمه لوجستيًا وماديًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها في أسرع وقت

LBCI
صحة وتغذية
2026-08-03

"البروبيوتيك"… من صحة الأمعاء إلى تعزيز المزاج والصحة النفسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من الحزام إلى الهاتف والسرعة... قوى الأمن تكثّف حملتها لضبط مخالفات السير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إقتراحات لبنانية وأميركية للتحقق جنوبا... وإسرائيل تتمسك بأذربيجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الجنوب: منطقة رمادية بعد المنطقة الصفراء... انسحاب إسرائيلي أم إعادة تموضع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من علي الطاهر إلى النبطية... إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن "منطقة رمادية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أهداف إسرائيل العسكرية... أطفال تحت الأنقاض في كفررمان وتهجير للعائلات في النبطية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:29

مقدمة النشرة المسائية 7-9-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

بشعلة تحوّل الشمس إلى كهرباء: مشروع بلدي يؤمّن الطاقة بـ30 دولارًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بلدة غريفة الشوفية منصة لمهارات رياضة المحركات اللبنانية

LBCI
عالم الطبخ
11:48

ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:38

جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk

LBCI
أخبار لبنان
13:30

حاكم مصرف لبنان يكشف مصير الودائع والذهب...

LBCI
أخبار دولية
00:30

بالصور - انحراف طائرة شحن تابعة لشركة أمازون عن المدرج في مطار ميامي... وسقوط قتلى

LBCI
أخبار لبنان
09:19

الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حزب الله وإصابة مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الشقيف

LBCI
صحف اليوم
23:57

بعد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب... هذا ما قالته مصادر سياسية لـ"اللواء"

LBCI
أخبار لبنان
11:45

مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا

LBCI
حال الطقس
02:43

الحرارة مستقرة نسبيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
04:01

بفستان سهرة وكعب عالٍ… سيرين عبد النور تفاجئ المتسوّقين بجولة غير متوقعة! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More