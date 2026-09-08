سلام: لبنان يقف إلى جانب السعودية في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها

رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام:
"أدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.
وأؤكد تضامن #لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي…
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 8, 2026
رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام:
"أدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.
وأؤكد تضامن #لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي…