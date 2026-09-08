سلام: لبنان يقف إلى جانب السعودية في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها

دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بأشد العبارات، "الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال".



وأكد، في منشور على منصة "إكس"، "تضامن لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مشددا على "حقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها وشعبها وحماية أمنها وسيادتها".



وقال سلام إن "استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والحيوية لا يهدد أمن المملكة واستقرارها فحسب، بل من شأنه أيضاً زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها".