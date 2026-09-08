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موفد البطريرك الراعي المطران نصار نقل إلى الرئيس عون مطلبًا بشأن مرسوم تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية وشدد على التوازن الوطني
أخبار لبنان
2026-09-08 | 05:46
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موفد البطريرك الراعي المطران نصار نقل إلى الرئيس عون مطلبًا بشأن مرسوم تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية وشدد على التوازن الوطني
اعلن المطران الياس نصار، موفدًا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه نقل اليه "مطلبًا أساسيًا يتعلّق بمرسوم تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية".
وأكد "ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم، وتأمين تمثيل متوازن لمختلف الطوائف والمكوّنات اللبنانية".
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