مرقص وضع بري في صورة إقتراحات مشاريع القوانين المتعلقة بالاعلام

وضع وزير الاعلام بول مرقص الرئيس بري في صورة اقتراحات مشاريع القوانين المتعلقة بالاعلام.



وقال الوزير مرقص، بعد اللقاء: "تشرفت اليوم كالعادة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحثنا في آخر التطورات العامة ، وأيضا وضعت دولته في أجواء صورة الاقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالاعلام عموما ولا سيما خصوصا التعديلات الاضافية المرتقبة على قانون الاعلام الجديد والتي من شأنها أن تستكمل هذا المسار الاصلاحي الذي بدأ".



ولفت الوزير مرقص الى أن "هناك اتفاقا تاما على التنسيق مع المعنيين من أجل استكمال مسيرة الاصلاح هذه".