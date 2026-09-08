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بريطانيا تفرض عقوبات على "القرض الحسن" التابع لحزب الله

أخبار لبنان
2026-09-08 | 08:40
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بريطانيا تفرض عقوبات على &quot;القرض الحسن&quot; التابع لحزب الله
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بريطانيا تفرض عقوبات على "القرض الحسن" التابع لحزب الله

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي يديرها حزب الله، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وحظر مصرف لبنان المركزي العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة المالية مع الجمعية التي تصف نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا للأفراد وفقا للمبادئ الإسلامية التي تحظر الفائدة الثابتة.

أخبار لبنان

خبر عاجل

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