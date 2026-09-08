وزير الخارجية اطلع من تشولوش على برنامجه لتطوير عمل المنظمة الدولية للفرنكوفونية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مستشار الرئيس الروماني المرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية داتشيان تشولوش، الذي عرض رؤيته وبرنامجه لتطوير عمل المنظمة لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، معربا عن "تطلعه إلى نيل دعم لبنان لترشيحه".



وشكره الوزير رجي على عرضه، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسعاه.