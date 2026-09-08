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وزير الإعلام: مجلس الوزراء استغرب التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة

أخبار لبنان
2026-09-08 | 13:49
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وزير الإعلام: مجلس الوزراء استغرب التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة
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وزير الإعلام: مجلس الوزراء استغرب التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المال في شأن التقرير الذي اعدته وزارة المال بشأن مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٧ والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.

وبعد انتهاء الجلسة، قرابة الثامنة مساء، قال وزير الإعلام بول مرقص: "عقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة. كما كنا أفدنا، ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء".

وأشار الى أن "مجلس الوزراء باشر دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وُضعت به، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح".

وقال مرقص: "بعد ذلك دخلنا في المواد، مادة تلو الأخرى، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداء أيضاً من يوم الغد. وبموضوع المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، اعتبر مجلس الوزراء أنه ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضاً هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية. لذلك، استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، ولا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصاً لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها، لكن، في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم. ولذلك، يد الحكومة ممدودة لذلك. وتبعاً لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم الليلة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة".

أخبار لبنان

مجلس الوزراء

الموازنة

بول مرقص

رابطة قدامى القوات المسلحة

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