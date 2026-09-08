تعطّل مركب قبالة طرابلس كان يقلّ مهاجرين بطريقة غير شرعية… والعثور على 22 شخصا بينهم قتيل و4 جرحى

تمكّنت القوات البحرية في الجيش اللبناني من إنقاذ عدد من الأشخاص أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تَعَطُّله قبالة شاطىء مدينة طرابلس، بمشاركة القوات الجوية، إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية.



وفي معلومات للـLBCI، فقد تمكّنت فرق الإنقاذ من العثور على 22 مفقوداً، من بينهم قتيل وأربعة جرحى نقلوا الى المستشفى.



ومن بين الذين تم انقاذهم 19 سورياً ولبنانياً واحداً.