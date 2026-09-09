كنعان أطلع رئيس الجمهورية على المسار التشريعي للإصلاحات المالية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان التطورات الأخيرة ولا سيما موقف رئيس الجمهورية من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والمفاوضات المرتقبة في روما والتي قد يسبقها المؤتمر الدولي التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي من المفترض أن يشكل مؤشراً واضحاً لمدى دعم المجتمع الدولي للدولة اللبنانية وسيادتها على ارضها.



كما أطلع النائب كنعان رئيس الجمهورية على المسار التشريعي للإصلاحات المالية خصوصاً بعد اقرار قانون الاصلاح المصرفي في المجلس النيابي، مشدداً على أهمية استعادة الثقة المحلية والدولية بالنظام المصرفي اللبناني من خلال معالجة عادلة ومسؤولة لودائع اللبنانيين وتحديد المسؤوليات وتدقيق واضح لأرقامها وآلية استردادها.