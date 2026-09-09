عون تسلّم دعوة للمشاركة في قداس تكريس مذبح الطوباويين الدويهي والحويك في 27 أيلول

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون من رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر والسيد حبيب بطرس حرب وعائلته دعوة للمشاركة في القداس الإلهي الذي يحتفل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بمناسبة تكريس مذبح الطوباويين البطريركين مار اسطفان الدويهي ومار إلياس الحويك في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت يوم الأحد ٢٧ أيلول الحالي.