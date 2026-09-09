لقاء بين عون وسلام... وبحثٌ في الاجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية.



وتطرق البحث إلى الاجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الادارات الرسمية.



كذلك تمّ البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا، ومسار النقاش في مشروع موازنة ٢٠٢٧ الذي بدأ في الجلسات التي تعقدها الحكومة في السراي.



وتطرق البحث أيضاً إلى التحضيرات الجارية لترؤس الرئيس نواف سلام الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الثالث من شهر أيلول الحالي.