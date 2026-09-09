وزيرة التربية تابعت برنامج زيارتها إلى الأردن

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، برنامج زيارتها إلى الأردن مع الوفد المرافق، وزارت مجلس الأعيان الأردني حيث عقدت اجتماعين، الأول مع لجنة التربية والتعليم، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس، والثاني مع لجنة الثقافة والشباب والرياضة برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل الثقافي والشبابي والصناعات الإبداعية.



وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من التجارب المشتركة وربط التعليم والثقافة باحتياجات التنمية، ووضع خطط عمل ومبادرات مشتركة في خلال المرحلة المقبلة.