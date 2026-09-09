جعجع: من واجب اللبنانيين الوقوف إلى جانب السعودية وهي تتعرّض لاعتداءات آثمة ودموية

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن المملكة العربية السعودية وقفت دائمًا إلى جانب لبنان في الملمات كلها التي أصابته، قائلا: "من واجبنا نحن اللبنانيين أن نقف جميعًا إلى جانب المملكة العربية السعودية، وهي تتعرّض لاعتداءات آثمة ودموية".



وأضاف في بيان: "نحن نتابع عن كثب أحداث الخليج منذ اليوم الأول، وآخر ما توقعناه هو تعرّض المملكة العربية السعودية لهذه الاعتداءات، إذ إنها لم تكن يومًا طرفًا عسكريًا في الحرب الدائرة، وإن كانت لها مواقف وتحالفات سياسية واضحة، وهذا حق طبيعي لكل دولة سيدة وحرة ومستقلة".



واكد أن المملكة لم توفّر جهدًا، في مختلف المراحل، في سبيل خفض التصعيد في المنطقة، فإذا بها تُكافأ باعتداءات بالغة الخطورة، لا منطق يفسّرها ولا عقل يقبلها.



وقال جعجع: "في كل الأحوال، يكفي المملكة فخرًا أن دول العالم كلها تقريبًا، بما فيها دول قريبة من إيران، استنكرت ما تتعرّض له المملكة وأظهرت تعاطفها معها".