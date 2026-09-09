سلام ترأس اجتماعا بشأن تدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار بيروت... وهذا ما تقرر

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.



وحضر الاجتماع وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، البيئة تمارا الزين، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر ومدير العمليات في مخابرات الجيش العميد جورج بو صليبي.



وبناءً على قرارات مجلس الوزراء، تقرر المباشرة بالخطوات التنفيذية اللازمة على الأرض، بما يشمل منع اقتناء أو تربية الطيور على أنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تتجاوز حدود تراخيصها ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك ضمن نطاق خمسة كيلومترات من حدود حرم مطار رفيق الحريري الدولي، وبالتنسيق بين الوزارات والإدارات والسلطات الأمنية والقضائية المختصة.